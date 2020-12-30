Бабушка истопила печь и, уснув, надышалась угарным газом.

Селты. Удмуртия. Соцработник в Удмуртии спасла жизнь подопечной пенсионерке. Об этом в прямом эфире в своих социальных сетях сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Он поблагодарил Нину Тураеву – соцработника комплексного центра соцобслуживания Селтинского района – за важный труд.

«Бабушка истопила печь и уснула. Нина Анатольевна пришла к ней навестить и заметила, что бабушка, похоже, отравилась угарным газом. Она быстро вызвала скорую помощь и спасла человека», – рассказал Бречалов.