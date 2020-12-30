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Соцработник в Удмуртии спасла жизнь подопечной пенсионерке

08:30, 30 декабря, 2020
Ксения Чернова
Соцработник в Удмуртии спасла жизнь подопечной пенсионерке
08:30, 30 декабря, 2020
Ксения Чернова
597
0
#Селты\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пенсионеры\n#герои
Фото: Pixabay
597
0

Бабушка истопила печь и, уснув, надышалась угарным газом.

Селты. Удмуртия. Соцработник в Удмуртии спасла жизнь подопечной пенсионерке. Об этом в прямом эфире в своих социальных сетях сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Он поблагодарил Нину Тураеву – соцработника комплексного центра соцобслуживания Селтинского района – за важный труд.
«Бабушка истопила печь и уснула. Нина Анатольевна пришла к ней навестить и заметила, что бабушка, похоже, отравилась угарным газом. Она быстро вызвала скорую помощь и спасла человека», – рассказал Бречалов.
08:30, 30 декабря, 2020
Ксения Чернова
597
0
#Селты\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пенсионеры\n#герои