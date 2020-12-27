  • $ 73.69 ↓
  • € 89.87 ↓

Прокуратура Удмуртии проверит условия содержания в Алнашском доме престарелых

11:00, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
Прокуратура Удмуртии проверит условия содержания в Алнашском доме престарелых
11:00, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
405
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дом престарелых\n#пенсионеры\n#питание
Фото: twenty20.com
405
0

Ранее постояльцы пожаловались на плохое питание.

Алнаши. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверит условия содержания в Алнашском доме-интернате для престарелых и инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Поводом для проведения проверки стала публикация в СМИ материала о том, что постояльцы учреждения жалуются на плохое питание и содержание.
«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства к организации питания постояльцев, условиям проживания, в том числе обеспечение предметами первой необходимости», – заверили в прокуратуре.
11:00, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
405
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дом престарелых\n#пенсионеры\n#питание