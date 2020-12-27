Прокуратура Удмуртии проверит условия содержания в Алнашском доме престарелых

Ранее постояльцы пожаловались на плохое питание.

Алнаши. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверит условия содержания в Алнашском доме-интернате для престарелых и инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Поводом для проведения проверки стала публикация в СМИ материала о том, что постояльцы учреждения жалуются на плохое питание и содержание.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства к организации питания постояльцев, условиям проживания, в том числе обеспечение предметами первой необходимости», – заверили в прокуратуре.