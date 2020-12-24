Информационному агентству «Сусанин» исполнилось 20 лет

Первая новость на сайте появилась в ночь на 25 декабря 2000 года.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» празднует свое 20-летие. В ночь с 24 на 25 декабря 2000 года на нашем сайте читатели увидели первые новости.

Все эти годы «Сусанин» в оперативном режиме рассказывал и показывал в своих видео самые важные события, искал интересных людей для интервью, писал статьи на актуальные темы, готовил лонгриды о происходящем в Удмуртии. За 20 лет информагентство выпустило десяток опытных журналистов, которые сегодня работают в федеральных СМИ и пресс-службах.

Пул профессионалов своего дела - опытных корреспондентов, операторов, монтажеров научился быть в ритме новостной жизни.

С Днем Рождения, «Сусанин», всё только начинается!