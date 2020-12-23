Итоги дня: снятие ограждения на Центральной площади Ижевска и скандал из-за комментария в соцсетях

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 23 декабря, в Удмуртии выявили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались две пожилых женщины. Врачи выписали 199 выздоровевших.
Снятие ограждений:
К Новому году в Ижевске уберут ограждение ремонтируемой нижней части Центральной площади. В настоящее время основные работы завершены, удалось освободить часть прохода вдоль ДК «Металлург».
Скандал:
Сотрудницу комплексного центра соцобслуживания населения в Селтинском районе Удмуртии могут уволить за комментарий в соцсетях. Сообщение гласило: «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте».
Слишком много:
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев высказал подрядчикам замечания по поводу содержания дорог и тротуаров. Он отметил, что на тротуары высыпается много реагента и из-за этого образуется слякоть.