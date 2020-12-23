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Итоги дня: снятие ограждения на Центральной площади Ижевска и скандал из-за комментария в соцсетях

18:00, 23 декабря, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: снятие ограждения на Центральной площади Ижевска и скандал из-за комментария в соцсетях
18:00, 23 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#интернет\n#Картина дня\n#общество\n#коронавирус\n#город\n#благоустройство\n#зима
Фото: twenty20.com
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 23 декабря, в Удмуртии выявили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались две пожилых женщины. Врачи выписали 199 выздоровевших.
Снятие ограждений:
К Новому году в Ижевске уберут ограждение ремонтируемой нижней части Центральной площади. В настоящее время основные работы завершены, удалось освободить часть прохода вдоль ДК «Металлург».
Скандал:
Сотрудницу комплексного центра соцобслуживания населения в Селтинском районе Удмуртии могут уволить за комментарий в соцсетях. Сообщение гласило: «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте».
Слишком много:
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев высказал подрядчикам замечания по поводу содержания дорог и тротуаров. Он отметил, что на тротуары высыпается много реагента и из-за этого образуется слякоть.
18:00, 23 декабря, 2020
Ксения Чернова
615
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#интернет\n#Картина дня\n#общество\n#коронавирус\n#город\n#благоустройство\n#зима