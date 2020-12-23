Сотрудницу центра соцобслуживания в Удмуртии могут уволить за грубый ответ в соцсетях про подарки детям

В Минсоцполитики извинились за действия женщины.

Селты. Удмуртия. Сотрудницу комплексного центра соцобслуживания населения Селтинского района Удмуртии могут уволить за комментарий в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Экс-сотрудница администрации Селтинского района грубо ответила под постом в группе «Подслушано Ува» в соцсети «ВКонтакте», в котором женщина спрашивала о возможности выдачи детям из малоимущих и неполных семей новогодних подарков. «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте», - ответила сотрудница.

Минсоцполитики Удмуртии прокомментировало ситуацию и заявило, что такое обращение с гражданами недопустимо. В ведомстве принесли извинения и добавили, что эта ситуация станет поводом для дополнительной внутренней работы со служащими организаций, подведомственных министерству в части общения с жителями.

Напомним, за средства бюджета Удмуртии новогодние подарки положены детям из многодетных малообеспеченных семей, детям-инвалидам. Также сюрпризы получат дети, находящиеся под опекой или попечительством и на воспитании в приемных семьях в возрасте от 3-х лет до 13 лет включительно.

В 2020 году подарками к Новому году порадуют более 44 тыс. ребят.