Ограждение с ремонтируемой Центральной площади в Ижевске уберут к Новому году

Открытие запланировано на весну 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. К Новому году в Ижевске уберут ограждение ремонтируемой нижней части Центральной площади. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал глава города Олег Бекмеметьев. Он напомнил, что третью очередь должны были сдать еще 30 ноября. В настоящее время основные работы завершены, удалось освободить часть прохода вдоль ДК «Металлург».

«К Новому году снимаем все ограждения», - сообщил мэр. По его словам, открытие третьей очереди Центральной площади состоится уже весной 2021 года, когда растает снег и ижевчане смогут увидеть обновленную территорию во всей красе. В апреле 2021 года начнется следующий этап работ. До конца августа подрядчику предстоит привести в порядок переход от площади до улицы Красной.