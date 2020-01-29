С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал

Размер его составит 240 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Региональный маткапитал на улучшение жилищных условий будут выплачивать семьям в Удмуртии с 2021 года. Об этом на заседании Госсовета Удмуртии в рамках Дня депутата, прошедшего 28 января, сообщила министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

На стимулирующую выплату в размере 240 тыс. рублей смогут претендовать родители, у которых родился третий и последующий ребенок. Деньги из республиканского бюджета рассчитаны уже на первые 300 семей. «Обычно именно на первоначальный капитал семьям сложно выкроить какие-то средства», - добавила министр.

Выплата дополнит федеральный маткапитал. Как сообщил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, теперь его будут выдавать и за первенца.