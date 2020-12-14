В 2021 году размер минимального взноса на капремонт в Удмуртии не изменится

Кроме того, с декабря квитанции можно получать электронно.



Ижевск. Удмуртия. В 2021 году размер минимального взноса на капремонт в Удмуртии повышать не будут. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В настоящее время в домах без лифта минимальный взнос составляет 8 рублей за 1 кв. м., в многоквартирных домах с лифтом – 8,70 рубля за 1 кв.м. Напомним, сумма повышалась в 2021 году впервые с 2015 года. Тогда цифра выросла с 7,30 рубля в дома с лифтом и с 6,70 рубля в домах без лифта.

В целом по России величина взноса в Удмуртии находится в среднем диапазоне. Больше остальных за капремонт сегодня платят москвичи – 18,86 рубля, а также жители Якутии – 17,80 рубля.

«Наряду с прекращением начисления и взыскания пеней, это также является мерой поддержки граждан и предпринимателей в непростых условиях, в которых все мы оказались из-за пандемии», - подчеркнула директор Фонда капремонта в Удмуртии Диана Новомейская.

Отметим, с декабря текущего года жители Удмуртии могут получать электронные квитанции за капремонт. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Фонда. Там следует изменить способ доставки квитанции, поставив галочку в поле «Получать электронную квитанцию». Получателю нужно указать адрес электронной почты, куда должна приходить квитанция. Бумажный вариант в данном случае доставлять не будут.

По словам первого заместителя директора Фонда капремонта Дениса Домова, электронный вариант является более оперативным. «Все квитанции вам будут приходить в срок до 5 числа, а квитанции за декабрь можно будет получить уже в конце месяца. При необходимости электронные квитанции можно распечатать, а также в любой момент сменить способ доставки платежного документа обратно на бумажный вариант», - уточнил он.

Услуга доступна жителям, которые вносят взносы на общий счет Фонда и на спецсчета, где учет ведет ведомство.