Проблему обманутых дольщиков в Удмуртии решат до конца 2021 года

До конца этого года свои квартиры получат дольщики с улицы Нижней в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. До конца 2021 года в Удмуртии планируют решить проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Удмуртия». По словам председателя правительства республики Ярослава Семенова, до конца этого года ключи от квартир получат 148 семей, вложивших деньги в дом на улице Нижней в Ижевске.

«В мае 2021 года будет ввод в эксплуатацию и передача еще 125 квартир обманутым дольщикам на улице Петрова, 49. И в отношении двух объектов – это ЖК «Акварель» на Автономной и на улице Мира в Первомайском Завьяловского района – проблемы мы будем решать через Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», - рассказал глава кабинета министров.

Для объекта на улице Орсовская идет поиск инвестора.

Напомним, что в сентябре этого года ввели в эксплуатацию дома ЖК «Родниковый край». Ключи от своих квартир дольщики получат в конце месяца.