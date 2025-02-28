Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал пилотный проект по вовлечению недвижимости в экономический оборот. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе планируют провести комплексные кадастровые работы, выявить правообладателей объектов недвижимости, определить границы, исправить реестровые ошибки и установить пригодные для вовлечения в оборот земельные участки и территории.

«Совершенно очевидно, что на территории республики есть объекты недвижимости, которые не поставлены на государственный кадастровый учёт. С одной стороны, они не участвуют в хозяйственном обороте и исключены из налогооблагаемой базы, а с другой, права граждан на них не оформлены и не защищены», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова.

Она добавила, что совместная работа Росреестра с правительством Удмуртии поможет рационально использовать имущественный ресурс и принимать эффективные управленческие решения.

«Соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит повысить эффективность такой работы, динамично двигаться в направлении по выявлению новых земельных участков, даст возможность увидеть реальную картину по потенциальному использованию территорий», – подчеркнул председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

По словам руководителя регионального Росреестра Фариды Зворыгиной, за последние три года в Удмуртии снизилась доля незарегистрированных объектов недвижимости. В 2024 году их число составляло 326 тыс. против 611 тыс. в 2021 году. Она добавила, что благодаря проекту процесс по вовлечению недвижимости в экономический оборот ускорится и выйдет на новый уровень.

Реализация проекта в республике начнётся с Ижевска.

На сегодняшний день пилотный проект реализуется в 17 регионах. В их числе, например, Смоленская, Псковская, Тамбовская, Пензенская области, Приморский и Хабаровский край, республики Марий Эл, Еврейский автономный округ.