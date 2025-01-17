Жителям Удмуртии рассказали о возросших пошлинах при сделках с недвижимостью и при его дарении

Ижевск. Удмуртия. Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова рассказала в соцсетях о нововведениях в законодательстве. Все они основаны на вступивших в силу федеральных нормах.

Во-первых, с 1 января увеличился размер госпошлин за осуществление регистрационных действий с недвижимостью. Например, в 2024 году за регистрацию прав на недвижимость госпошлину уплачивали физлица — 2 000 рублей, юрлица — 22 000 рублей. При этом суммы были фиксированы и никак не связаны с кадастровой стоимостью объектов недвижимости.

В 2025 году принцип меняется и будет определяться в процентном соотношении от кадастровой стоимости объектов. Размер госпошлины за регистрационные действия с недвижимостью для граждан с 2025 года составит 4 000 рублей, если кадастровая стоимость объекта составляет меньше 20 млн рублей или не определена; 0,02% от кадастровой стоимости, но не меньше 0,02% от стоимости сделки и не больше 500 тыс. рублей — если кадастровая стоимость объектов недвижимости составляет больше 20 млн.

За госрегистрацию прав на земельные участки, отведённые под ведение личного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства, в 2024 году граждане платили 350 рублей. Теперь операции обойдутся в 700 рублей. За регистрацию прав на недвижимый объект, который строится или уже построен на участке, платёж будет аналогичным.

Организации будут платить госпошлины за регистрацию прав на недвижимость в следующем размере: 44 000 рублей — если кадастровая стоимость объекта составляет меньше 22 млн рублей или не определена; 0,2% от кадастровой стоимости, но в рамках от 0,2% с цены сделки и 1 млн рублей максимум — если кадастровая стоимость объектов составила больше 22 млн рублей.

Кроме того, вводится госпошлина за постановку объекта недвижимости на кадастровый учёт (это касается зданий, дачных, садоогородных домиков, гаражей, помещений, сооружений, земельных участков).

Если необходимо просто поставить объект на учёт, это обойдётся гражданам в 2 000 рублей; юрлицам — в 22 000 рублей. Размер платежа фиксирован.

Если необходимо поставить объект на учёт и при этом зарегистрировать право собственности, пошлину будут определять, основываясь на сведениях о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Физлицам придётся заплатить:

- 6 000 рублей, если стоимость не определена или составляет меньше 20 млн рублей;

- 2 000 рублей + 0,02% от кадастровой стоимости, если она превышает 20 млн рублей, но в рамках — не меньше 0,02% от стоимости сделки и не больше 1 млн.

Для юридических лиц платежи составят:

- 66 000 рублей, если кадастровая стоимость меньше 20 млн рублей или не определена;

- 22 000 рублей + 0,2% от кадастровой стоимости, но не меньше 0,2% от стоимости сделки и не больше 1 млн. рублей.

Также Анна Боталова сообщила, что с 13 января дарственную придётся заверять у нотариуса. Процедура будет платной. Госпошлина составит 0,5 % суммы договора, но не более 20 тыс. рублей. Региональный тариф составляет 5 500 рублей за один объект. Получатель недвижимости в дар заплатит ещё НДФЛ, если не является дарителю близким родственником.

«Все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, остаются действительными и не требуют дополнительного нотариального удостоверения. Введение обязательной нотариальной формы для договоров дарения направлено на минимизацию рисков мошеннических действий», — отметила руководитель Минимущество УР.