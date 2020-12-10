Именной ижевский самолёт, рост тарифов ЖКУ в России и взрыв корабля Илона Маска: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем утро с подборки новостей.

Город на борту

В честь Ижевска и других городов трудовой доблести назовут самолёты. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».

Соглашение между авиаперевозчиком и «Роспатриотцентром» было подписано 9 декабря. Отныне самолёты «России» будут названы именами Городов трудовой доблести: Пермь, Ярославль, Уфа, Самара, Ижевск и другими.

Сейчас в парке компании более 50 самолётов, названных в честь городов-миллионников.

Рост тарифов

В среднем по России в 2021 году рост платежей за коммунальные услуги составит 4%. Повышение произойдет 1 июля. Об этом сообщают «Известия»

Для каждого региона будет свой порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги. Рост касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.

Взрыв корабля

Прототип аппарата Starship, разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился при посадке после испытательного полета. Об этом сообщает «RG.ru»

Испытания проходили в Техасе и транслировались в прямом эфире. Накануне сообщалось, что аппарат должен подняться на высоту 15 километров. Тест многократно откладывался.

ЧП произошло при спуске аппарата, в момент касания с земной поверхностью появилось пламя и раздался взрыв. Это была первая попытка корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом.

Несмотря на разрушение аппарата, глава SpaceX Илон Маск назвал проведенные испытания успешными.

Торги водой

На американской фондовой бирже впервые начали торговать водой. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Bloomberg»

На Уолл-Стрит планируют выпустить фьючерсных контрактов на 1, 1 миллиарда долларов.

Фьючерсы помогут защитить крупных потребителей воды от резкого повышения цен на нее в случае катаклизмов. Например, в ситуации, похожей на пожары на Западном побережье США.