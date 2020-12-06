Спасшая пенсионеров от телефонных мошенников ижевчанка получила благодарность от полиции

Ей удалось предотвратить дистанционное хищение 390 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Двоих ижевчан наградили за помощь в раскрытии и предотвращении преступлений в отношении пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Первую благодарность получила Наталья Савелова. Она в середине ноября 2020 года обратила внимание на пожилую пару, которая переводила через банкомат торгового центра крупную сумму денег. Женщина поняла по их поведению, что пенсионеры стали жертвами махинаций мошенников. Она позвала на помощь коллег и вызвала полицию, тем самым предотвратив хищение 390 000 рублей.

Также благодарность получил Алексей Занаев. Он оперативно передал полиции запись с камеры видеонаблюдения, установленной в домофоне. Кадры помогли оперативникам выйти на след подозреваемого в разбойном нападении на 66-летнюю пенсионерку.