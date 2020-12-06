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Спасшая пенсионеров от телефонных мошенников ижевчанка получила благодарность от полиции

14:00, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
Спасшая пенсионеров от телефонных мошенников ижевчанка получила благодарность от полиции
14:00, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество\n#мошенники\n#спасение
Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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Ей удалось предотвратить дистанционное хищение 390 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Двоих ижевчан наградили за помощь в раскрытии и предотвращении преступлений в отношении пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
Первую благодарность получила Наталья Савелова. Она в середине ноября 2020 года обратила внимание на пожилую пару, которая переводила через банкомат торгового центра крупную сумму денег. Женщина поняла по их поведению, что пенсионеры стали жертвами махинаций мошенников. Она позвала на помощь коллег и вызвала полицию, тем самым предотвратив хищение 390 000 рублей.
Напомним, что пенсионеры успели перевести злоумышленникам 60 тыс. рублей.
Также благодарность получил Алексей Занаев. Он оперативно передал полиции запись с камеры видеонаблюдения, установленной в домофоне. Кадры помогли оперативникам выйти на след подозреваемого в разбойном нападении на 66-летнюю пенсионерку.
14:00, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество\n#мошенники\n#спасение