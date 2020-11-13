Продавец торгового центра в Ижевске спасла пенсионерку от телефонных мошенников

Пожилая женщина успела перевести злоумышленникам 60 из 450 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Продавец одного из торговых центров в Ижевске спасла пожилую женщину от «сотрудников банка». Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, неизвестный позвонил 81-летней горожанке и сообщил, что кто-то из Омска пытается перевести деньги с ее карты. Испугавшаяся дама в компании супруга пошла к банкомату в торговый центр.

По совету мошенника пенсионерка сняла обналичила все свои сбережения – 450 тыс. рублей. Из этой суммы под диктовку злоумышленника она успела перевести 60 тыс. рублей, когда ее заметила сотрудница торгового центра. Продавец поняла, что супруги стали жертвами преступления. Вместе с коллегами она вызвала полицию и попыталась убедить пенсионеров прекратить общение с сомнительным «сотрудником банка».

Только после приезда правоохранителей пожилая ижевчанка осознала, что действительно стала жертвой преступления, и благодаря продавцам ей удалось сохранить большую часть сбережений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). Управлением МВД России по Ижевску решается вопрос о поощрении бдительной ижевчанки.