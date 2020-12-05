Жители Удмуртии могут принять участие в акции «Утилизируй Правильно и Модно»

Оценивать участников будут топ-блогеры.

Ижевск. Удмуртия. Акция «Утилизируй Правильно и Модно» пройдет в Удмуртии с 7 по 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Проект посвящен эффективной переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек.

12 популярных блогеров с суммарной аудиторией подписчиков в 20 млн человек запустят ролики, рассказывающие, как правильно нужно утилизировать батарейки. Акция, организованная в рамках нацпроекта «Экология», пройдет на платформе соцсети «Likee».

Чтобы принять участие в проекте необходимо записать 15-секундное видео, демонстрирующее элементы правильной переработки под композицию , которая была создана специально к акции.

После нужно выложить пост, содержащий призыв «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы» в соцсети Likee с хештэгом #экозабота.

Блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей. Им подарят сувениры с дизайнерскими логотипами. На протяжении всей акции участники, набравшие максимальное количество лайков за день будут получать стикер-паки от Федерального экологического оператора.

«Бережное отношение к природным ресурсам позволит решить масштабную задачу по созданию в стране безопасной и современной системы обращения с отходами производства и потребления», – подчеркнул первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков.

По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, всего лишь 1 батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет около 20 кв. м. земли и 400 л. воды.

Одним из инициаторов программы стал школьный проект «Экозабота». С июня 2020 года благодаря проекту ребята из 30 городов России и из более чем 3 тыс. школ собрали 7 тонн батареек.