Итоги дня: отмена рейсов «Победы» в Ижевск, обкатка новых трамваев и положительный тест на ковид у Туктамышевой

Обзор самых важных новостей четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты на коронавирус оказались еще у 181 человека. За сутки скончались 6 зараженных, выздоровели 119 пациентов.
Новая схема полетов:
Авиакомпания «Победа» до конца года отменила декабрьские вылеты в Ижевск. Так, отмена в расписании стоит на 8, 15, 22 и 31 декабря. Из-за новой схемы полетов лоукостер вынужден был отказаться от 110 полетов в Ижевск и еще 6 российских городов.
Проверка показала:
Проверка показала:
Масляные пятна на реке Иж оказались следами от нефтепродуктов. Об этом говорится в предварительных результатах взятых на анализ проб воды. Специалисты выявили кратное превышение содержания нефтепродуктов.
«Львята»:
Прибывшие в Ижевск новые трамваи пройдут обкатку перед выходом на линию. Сделают это чтобы выявить негабаритные места для нового типа вагонов.
Фигурное катание:
Елизавета Туктамышева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию. Спортсменка из Глазова получила положительный анализ на COVID-19.