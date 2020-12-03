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Масляные пятна на реке Иж оказались следами от нефтепродуктов

14:30, 03 декабря, 2020
Дарья Саушина
Масляные пятна на реке Иж оказались следами от нефтепродуктов
14:30, 03 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#река Иж\n#Удмуртия\n#экология\n#безопасность
Фото: vk.com (Денис Удалов)
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Их содержание кратно превышает норму.

Ижевск. Удмуртия. Масляные пятна на реке Иж действительно оказались следами от нефтепродуктов. Как сообщает «Моя Удмуртия», об этом говорится в предварительных результатах взятых на анализ проб воды.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Розы Аснановой, выявлено кратное превышение содержания нефтепродуктов. «Но насколько именно, узнаем только после административного расследования Росприроднадзора», - рассказала она.
Расследование причин и поиск ответственных за загрязнение реки у специалистов Росприроднадзора может занять до месяца. Это установленные законом сроки.
Напомним, что сообщение о загрязнении Ижа поступило в конце ноября.
14:30, 03 декабря, 2020
Дарья Саушина
210
0
#река Иж\n#Удмуртия\n#экология\n#безопасность