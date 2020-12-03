Масляные пятна на реке Иж оказались следами от нефтепродуктов

Их содержание кратно превышает норму.

Ижевск. Удмуртия. Масляные пятна на реке Иж действительно оказались следами от нефтепродуктов. Как сообщает «Моя Удмуртия» , об этом говорится в предварительных результатах взятых на анализ проб воды.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Розы Аснановой , выявлено кратное превышение содержания нефтепродуктов. «Но насколько именно, узнаем только после административного расследования Росприроднадзора», - рассказала она.

Расследование причин и поиск ответственных за загрязнение реки у специалистов Росприроднадзора может занять до месяца. Это установленные законом сроки.