Шесть жителей Удмуртии с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки

В республике выявили 181 новый случай заражения, 100 – в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, по данным на утро четверга, 3 декабря, выявили 181 новый случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

100 заразившихся – жители Ижевска. Также диагноз подтвердился у 18 жителей Глазова, 10 жителей Можги, 10 жителей Завьяловского района, 10 жителей Кизнерского района, 5 жителей Глазовского района, 5 жителей Сюмсинского района, 5 жителей Якшур-Бодьинского района, 4 жителей Увинского района. По 3 случая зарегистрировали в Алнашском и Можгинском районах, по 2 случая – в Вавожском и Камбарском районах, по одному случаю – в Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском районах.

В 13 муниципальных образованиях Covid-19 не зафиксировали.

За минувшие сутки в республике скончались 6 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Мужчинам было 35, 56 и 59 лет, женщинам – 85 лет и 94, 81 год.

Врачи выписали 119 выздоровевших. 2 751 заболевший продолжает лечение, 171 пациент находится в тяжелом состоянии.