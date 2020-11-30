Республика заняла 8 место по этому показателю в Поволжье.

Ижевск. Удмуртия. Объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии по итогам 9 месяцев вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Как пишет «Интерфакс», по итогам января-сентября 2020 года этот показатель составил 66 млрд рублей.

Республика заняла 8 место по объему инвестиций среди регионов Приволжского федерального округа.

40,1 млрд рублей – 60% от общего объема – составили инвестиции предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 73% из них – собственные средства, 13% – бюджетные, 7% – кредиты банков, 1% – заемные средства других организаций.

«Машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, приобретено на 18 млрд рублей. На возведение зданий, сооружений и на улучшение земель израсходовано 14 млрд рублей», – отмечает издание.

Ранее прогнозировалось, что по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал составит 95,1 млрд рублей.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал Удмуртии составил 100,5 млрд рублей, что на 2,2% ниже, чем в предыдущем году.