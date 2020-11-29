Жителя Удмуртии оштрафовали за нарисованную нацистскую свастику

Юноша нанёс запрещённый символ различных поверхностях рядом с мульдой.

Малая Пурга. Удмуртия. Жителя Малопургинского района оштрафовали за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба малопургинского районного суда Удмуртской Республики.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что 18-летний юноша при помощи баллончика с краской нарисовал на асфальте, бочке и ограждении рядом с мульдами нацистскую символику. Специалист дал заключение, что нанесённые изображения имеют внешнее сходство со свастикой национал-социалистической рабочей партии Германии.

Суд признал юношу виновным и оштрафовал его на 1000 рублей.