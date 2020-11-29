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Жителя Удмуртии оштрафовали за нарисованную нацистскую свастику

15:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
Жителя Удмуртии оштрафовали за нарисованную нацистскую свастику
15:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
124
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#штрафы\n#нацизм
Фото: pixabay.com
124
0

Юноша нанёс запрещённый символ различных поверхностях рядом с мульдой.

Малая Пурга. Удмуртия. Жителя Малопургинского района оштрафовали за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба малопургинского районного суда Удмуртской Республики.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что 18-летний юноша при помощи баллончика с краской нарисовал на асфальте, бочке и  ограждении рядом с мульдами нацистскую символику. Специалист дал заключение, что нанесённые изображения имеют внешнее сходство со свастикой национал-социалистической рабочей партии Германии.

Суд признал юношу виновным и оштрафовал его на 1000 рублей.

15:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
124
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#штрафы\n#нацизм