Жители Удмуртии могут заменить просроченные паспорта до 31 декабря

Из-за пандемии срок старых паспортов был продлён.

Ижевск. Удмуртия. До 31 декабря 2020 года установлен срок выдачи и замены просроченных паспортов гражданина России в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ижевску.

«Гражданам, у которых срок получения или замены паспорта наступил с 1 февраля по 15 июля 2020 года, необходимо получить или заменить паспорт гражданина России до 31 декабря 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что при наступлении пандемии по коронавирусу российские паспорта, срок которых истёк с 1 февраля по 15 июля, были признаны действительными. Для граждан, достигших в указанный период 14 лет и не получивших паспорт, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Заявления можно подать разными способами: лично, через портал Госуслуг, в МФЦ. Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении, оригинал подлежащего замене паспорта, две фотографии, реквизиты оплаты государственной пошлины. Также нужно предоставить документы для проставления обязательных отметок, которые должны стоять в новом паспорте: военный билет, свидетельства о рождении на детей, не достигших 14-ти летнего возраста, свидетельство о заключении брака (о его расторжении).

Для подачи заявления гражданам рекомендуют воспользоваться предварительной записью в электронном виде либо по телефонам.

Отметим, что те граждане, кто не успеет до 31 декабря получить или заменить паспорт, могут быть привлечены к административной ответственности.