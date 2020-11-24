Эпидситуация в Удмуртии, идеальное место для Нового года у россиян и «нулевые» пациенты с ковидом: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 24 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Планы на рыболовство:

В Удмуртии планируют увеличить производство прудовой рыбы до 3,5 тыс. в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В республики отмечают дефицит. На сегодняшний день он составляет около 26 тыс. т. Среднедушевое потребление рыбы в год — 12 кг.

Всего на территории Удмуртии расположено 1 188 водоемов, для реализации плана достаточно создать еще 17 прудов. Тем не менее у ведомства пока нет четких действий по реализации проекта. Минсельхоз планирует подготовить необходимые схемы решений.

Программа будет субсидироваться за счет средств бюджета региона. Фермерам смогут возместить часть затрат на произведенную продукцию. Туда включат энергозатраты, корма и обслуживание. Всего власти намерены направить 349,4 млн рублей на развитие отрасли.



Эпидситуация:

С 16 по 22 ноября острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 10 тыс. жителей Удмуртии. Данные приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.



Среди больных — 5 962 ребенка до 14 лет. В Ижевске за минувшую неделю ОРВИ «подхватили» 5 174 человека. Это 51,4% от общего количества заболевших в регионе. Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был ниже эпидемического порога на 9%.



На прошлой неделе из-за неблагополучной эпидобстановки по ОРВИ полностью закрыли школу и детский сад в Игринском районе и детский сад в Балезинском районе.

Новогоднее место:



Россияне рассказали о своем идеальном месте для празднования Нового года. Как сообщает RT, опрос провели аналитики сервиса OneTwoTrip.



В исследовании приняли участие 4,4 тыс. респондентов. Выяснилось, что 54% опрошенных любят отмечать праздник дома. Небольшая часть респондентов (6%) хотели бы встретить Новый год в уютном доме где-нибудь в заснеженных горах. Еще 2% мечтают о настоящей зимней сказке. 7%, напротив, захотели отметить зимний праздник у моря или океана.



25% опрошенных желают встретить Новый год за границей. Провести новогоднюю ночь в определенных городах России – например, в Москве или Сочи — хотят 6% интервьюируемых.

«Нулевые» пациенты:



Всемирная организация здравоохранения допустила существование нескольких «нулевых пациентов» с коронавирусом. Об этом пишет РБК.



Первыми коронавирусом могли заболеть сразу несколько человек, которые заразились от разных носителей. «Нулевой» случай возможен как у человека, так и у животного.



Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что у вируса не исключен «промежуточный хозяин». Сейчас важно понять, как инфекция смогла пробить барьер между человеком и животным. Распространение коронавируса среди зверей опасно приростом новых случаев среди людей.