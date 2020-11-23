Более 800 точек торговли и общепита проверили на соблюдение масочного режима в Удмуртии

Также рейды продолжаются в общественном транспорте.

Ижевск. Удмуртия. С конца октября в Удмуртии проверили соблюдение масочного режима на 820 объектах торговли и общепита . Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Напомним, с 28 октября масочный режим действует по всей стране. Средства защиты нужно надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

За это время сотрудники управления совместно с МВД провели 85 рейдов по Удмуртии. Помимо общепита было проверено 226 единиц общественного транспорта.

За несоблюдение режима составлено 25 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)».

Нарушителям грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.