В ГИБДД Удмуртии начал действовать прежний график приема

Посетителей просят надевать средства индивидуальной защиты.
Ижевск. Удмуртия. С 16 ноября в подразделениях Госавтоинспекции по Удмуртии действует прежний график регистрации транспортных средств. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Ознакомиться с графиком можно на сайте.
«Руководством ГИБДД производится постоянный контроль за складывающейся ситуацией при предоставлении государственных услуг, и в случае осложнения обстановки будут приниматься дополнительные меры организационного характера», - добавляют в ведомстве.
При посещении жителям нужно надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, со 2 по 9 ноября регистрационные отделения работали в другом режиме.