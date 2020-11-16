В ГИБДД Удмуртии начал действовать прежний график приема

Посетителей просят надевать средства индивидуальной защиты.

Ижевск. Удмуртия. С 16 ноября в подразделениях Госавтоинспекции по Удмуртии действует прежний график регистрации транспортных средств. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Ознакомиться с графиком можно на сайте.

«Руководством ГИБДД производится постоянный контроль за складывающейся ситуацией при предоставлении государственных услуг, и в случае осложнения обстановки будут приниматься дополнительные меры организационного характера», - добавляют в ведомстве.

При посещении жителям нужно надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, со 2 по 9 ноября регистрационные отделения работали в другом режиме.