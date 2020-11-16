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В ГИБДД Удмуртии начал действовать прежний график приема

15:05, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
В ГИБДД Удмуртии начал действовать прежний график приема
15:05, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: arzik2
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Посетителей просят надевать средства индивидуальной защиты.

Ижевск. Удмуртия. С 16 ноября в подразделениях Госавтоинспекции по Удмуртии действует прежний график регистрации транспортных средств. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Ознакомиться с графиком можно на сайте.

«Руководством ГИБДД производится постоянный контроль за складывающейся ситуацией при предоставлении государственных услуг, и в случае осложнения обстановки будут приниматься дополнительные меры организационного характера», - добавляют в ведомстве.

При посещении жителям нужно надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, со 2 по 9 ноября регистрационные отделения работали в другом режиме.  

15:05, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
3
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль