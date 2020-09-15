Школа в поселке Яр в Удмуртии ушла на дистанционку

Причиной стала массовая болезнь сотрудников столовой.

Яр. Удмуртия. Школа №2 в посёлке Яр в Удмуртии перешла на дистанционное обучение. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил на своей странице сайта «ВКонтакте» глава Ярского района Александр Старцев.

Глава муниципалитета сделал репост сообщения со страницы самой школы. Там уточняется, что образовательное учреждение уходит на «дистант» из-за невозможности кормить детей в столовой.

«Мы уже информировали вас о том, что большая часть работников столовой болеют. А это не позволяет кормить всех детей. Поэтому школа вынуждена с сегодняшнего дня перейти на дистанционную форму обучения, ориентировочно на 10 рабочих дней», — говорится в сообщении.

Накануне, вечером понедельника, 14 сентября, в школе сообщили, что из-за смещения начала уроков завтраки и обеды в учреждении шли непрерывным потоком.

«Количество детей, проходящих через столовую за единицу времени, увеличилось в 2 раза. Повара в первый день буквально валились с ног, но процесс отработали. Повара втянулись в напряжённый график. Но по всей видимости напряжение сказалось на их здоровье. В один день буквально слегли с высокой температурой сразу четыре работника столовой, а это — 70%. Работать в столовой без медосмотра и гигиенической аттестации нельзя. Оперативно найти таких сотрудников невозможно», — отметили в школе.