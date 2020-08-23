Вандалы вновь уничтожили музыкальный арт-объект в Ижевск

Он провисел на стене жилого дома всего шесть дней.

Ижевск. Удмуртия. Вандалы вновь уничтожили музыкальный арт-объект в Ижевске. Он провисел на стене жилого дома всего шесть дней.

Напомним, панель с выходом для наушников установили участники ижевской группы «Виноградная лиса».

Подобный инцидент уже происходил с таким объектом в прошлом. Как рассказал «Сусанину» вокалист группы Валерий Златкис, панель провисела дольше, чем он предполагал. Фотографию снятой панели кто-то выложил со страницы анонимного аккаунта в комментариях на странице группы в соцсетях.

«Ещё видимо как-то нежно сняли, потому что... Кто-то с левого аккаунта это сделал... Я изначально этого ждал. У меня не срабатывает порицание, потому что я был к этому готов. Мне нравится идея, что это временный перфоманс», — отметил Валерий Златкис.