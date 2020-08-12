  • $ 73.15 ↓
  • € 85.92 ↓

В Удмуртии заключили более 1900 социальных контрактов

13:20, 12 августа, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии заключили более 1900 социальных контрактов
13:20, 12 августа, 2020
Юрий Абашев
106
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#субсидии\n#господдержка
Фото: pixabay.com
106
0

Приём заявлений продолжается.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии малоимущие семьи продолжают заключать социальные контракты по преодолению трудных жизненных ситуаций. Как рассказала журналистам Первый замминистра социальной политики и труда республики Ольга Лубнина, приём заявок продолжается. Программа отвечает задачам нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На начало августа заключено уже более 1900 социальных контрактов на сумму 168 млн рублей. Помощь оказана:

  • в поиске работы (534 человека)
  • в профессиональном переобучении (161 человек);
  • осуществлению предпринимательской деятельности (112 человек);
  • материальная поддержка (1 097 человек).

Более 90% заявителей — это семьи с детьми.

В направлении переобучения из 35 направлений обучения самыми востребованными оказались профессии водителя, повара и электрогазосварщика. В предпринимательстве — сельское хозяйство, парикмахерские и косметологические услуги, пошив одежды, производство различной продукции, и так далее.

«Наибольший интерес у населения вызвала поддержка в ведении личного подсобного хозяйства и оказание материальной помощи. Последняя предоставляется в пределах до 100 тыс. рублей. Эту сумму люди могут потратить на лечение, оплату долгов по коммунальным услугам, за детский сад», — рассказала Лубнина.

Средства материальной поддержки также можно потратить на покупку предметов первой необходимости, лечение от алкогольной зависимости, ремонт, оплату детского дополнительного образования.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение о выделении дополнительных 30 млн рублей в части помощи в развитии личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день по этому направлению подано 860 заявлений, из них уже заключено 727 соцконтрактов. Произведены выплаты в объёме более 20 млн рублей.

Актуальным направлением является поддержка предпринимательства. Житель Якшур-Бодьи Сергей Воронцов рассказал «Сусанину», как он открыл ИП с помощью соцконтракта.

«В августе 2019 года уволился с работы, какое-то время работал на стройке, потом встал на учёт в службу занятости и вот там узнал про соцконтракт. Мысли о своём деле были уже давно, а тут, получив опыт строительства, решил открыть ИП в этом направлении. Написал бизнес-план, на полученные средства закупил оборудование и сразу начал работать на портале малых закупок Удмуртии», — рассказал Сергей Воронцов.

Первый договор Сергей заключил уже в апреле 2020 года. С тех пор, по его словам, каждый месяц заключает 1-2 договора. В основном это социальные объекты: клубы, памятники, школы.

Отметим, что деньги по социальному контракту выделяются безвозмездно, но при условии целевого расходования и полной отчётности.

По таким востребованным направлениям как развитие ЛПХ, открытие ИП и поддержка в трудной жизненной ситуации все предусмотренные на этот год средства реализованы. Обратиться с заявлениями можно будет в январе 2021 года.

Открыт прием заявлений на социальный контракт по направлению поиска работы, а также профобучения или получения доппрофобразования и стажировки.

В Удмуртии заключили более 1900 социальных контрактов

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

13:20, 12 августа, 2020
Юрий Абашев
106
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#субсидии\n#господдержка

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Все вновь заболевшие коронавирусом в Удмуртии оказались жителями Ижевска

09:12, 06 августа, 2020
2891

Похолодание в Удмуртии продолжится

2382
15:20, 10 августа, 2020

Итоги дня: закрытие улицы Азина в Ижевске, судьба плавучих островов на Ижевском пруду и прогноз погоды

2250
18:00, 06 августа, 2020

Трехлетний мальчик погиб в аварии на дороге «Ижевск-Воткинск»

2231
19:09, 08 августа, 2020

Тело женщины нашли в поле у ижевского завода

2056
11:45, 06 августа, 2020

Два медведя насмерть загрызли 11-летнего мальчика в Сочи

13:45, 05 августа, 2020
2327

В московской аптеке покупателям предлагали настойку на рептилиях «от коронавируса»

1902
17:46, 06 августа, 2020

В Тюмени покупателя торгового центра насмерть завалило товаром

1617
12:34, 06 августа, 2020

В Москве ограбили коттедж борющегося с лейкемией миллиардера Тинькова

1595
16:55, 05 августа, 2020

Правительство России одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

1478
13:45, 09 августа, 2020

В Турции отметили рост числа заражений COVID-19 после открытия границы с Россией

11:58, 05 августа, 2020
1831

В Абхазии назвали дату прибытия первого поезда из России

1707
15:29, 06 августа, 2020

Траур по жертвам коронавируса объявили в Бразилии

1444
13:12, 09 августа, 2020

SFTS: в Китае предупредили о распространении нового вируса

1408
18:00, 08 августа, 2020

Лукашенко: судьбу задержанных россиян решат в Минске генпрокуроры России, Белоруссии и Украины

1327
14:50, 06 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
4822

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5190

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5648

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5144

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5278

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12059

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10191

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7777

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15018

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13301

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13315

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
20337