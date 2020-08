В Удмуртии заключили более 1900 социальных контрактов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии малоимущие семьи продолжают заключать социальные контракты по преодолению трудных жизненных ситуаций. Как рассказала журналистам Первый замминистра социальной политики и труда республики Ольга Лубнина, приём заявок продолжается. Программа отвечает задачам нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На начало августа заключено уже более 1900 социальных контрактов на сумму 168 млн рублей. Помощь оказана:

Более 90% заявителей — это семьи с детьми.

В направлении переобучения из 35 направлений обучения самыми востребованными оказались профессии водителя, повара и электрогазосварщика. В предпринимательстве — сельское хозяйство, парикмахерские и косметологические услуги, пошив одежды, производство различной продукции, и так далее.

«Наибольший интерес у населения вызвала поддержка в ведении личного подсобного хозяйства и оказание материальной помощи. Последняя предоставляется в пределах до 100 тыс. рублей. Эту сумму люди могут потратить на лечение, оплату долгов по коммунальным услугам, за детский сад», — рассказала Лубнина.

Средства материальной поддержки также можно потратить на покупку предметов первой необходимости, лечение от алкогольной зависимости, ремонт, оплату детского дополнительного образования.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение о выделении дополнительных 30 млн рублей в части помощи в развитии личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день по этому направлению подано 860 заявлений, из них уже заключено 727 соцконтрактов. Произведены выплаты в объёме более 20 млн рублей.

Актуальным направлением является поддержка предпринимательства. Житель Якшур-Бодьи Сергей Воронцов рассказал «Сусанину», как он открыл ИП с помощью соцконтракта.

«В августе 2019 года уволился с работы, какое-то время работал на стройке, потом встал на учёт в службу занятости и вот там узнал про соцконтракт. Мысли о своём деле были уже давно, а тут, получив опыт строительства, решил открыть ИП в этом направлении. Написал бизнес-план, на полученные средства закупил оборудование и сразу начал работать на портале малых закупок Удмуртии», — рассказал Сергей Воронцов.

Первый договор Сергей заключил уже в апреле 2020 года. С тех пор, по его словам, каждый месяц заключает 1-2 договора. В основном это социальные объекты: клубы, памятники, школы.

Отметим, что деньги по социальному контракту выделяются безвозмездно, но при условии целевого расходования и полной отчётности.

По таким востребованным направлениям как развитие ЛПХ, открытие ИП и поддержка в трудной жизненной ситуации все предусмотренные на этот год средства реализованы. Обратиться с заявлениями можно будет в январе 2021 года.

Открыт прием заявлений на социальный контракт по направлению поиска работы, а также профобучения или получения доппрофобразования и стажировки.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.