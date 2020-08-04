Жительница Ижевска участвует в конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках

Финал пройдет в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. Камила Габдрахманова из Ижевска участвует в международном конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках. Об этом сообщается на странице конкурса «Невская краса 2020».

Жизнь девушки изменилась в 2013 году. Тогда она поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет, а в ноябре на пешеходном переходе её сбила машина. У Камилы был перелом позвоночника, она перенесла операцию, и в итоге оказалась в инвалидном кресле.

«Победить хочется, но я еду не за победой, а для того, чтобы найти частичку себя. Несомненно, когда встречаются люди, преодолевшие трудности, а каждая участница их преодолела, узнавая историю каждой, что-то для себя откроешь», - рассказала «Сусанину» Камила.

Для прохождения в финал красавицам нужно было представить видео-визитку о своем родном городе и разработать соцпроект, направленный на социализацию людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

К финальному состязанию девушкам предстоит подготовить платья, а также представить национальный костюм и снять визитку о себе. Финал пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге.