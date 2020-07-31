Итоги дня: мнение гособвинителя по делу Александра Соловьева, отказ властей Сарапула от «мировой» с ГЭКом и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 31 июля, еще 18 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. За сутки врачи выписали 20 выздоровевших. Всего в Удмуртии зарегистрировали уже 2 378 случаев новой коронавирусной инфекции.

Строгий режим:

Гособвинение попросило отправить бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева на 13 лет в колонию строгого режима. Также прокурор считает необходимым назначить обвиняемому во взятке штраф в размере 280 млн рублей.

Мирно не получится:

Власти Сарапула не пошли на «мировую» с ГЭК в деле о расторжении концессионного соглашения по городским теплосетям. Администрация намерена искать нового, более надёжного концессионера.

О погоде:

Первые дни августа в Удмуртии будут дождливыми. В ночь на 2 августа ожидаются ливни, в отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер. При этом в регионе станет прохладнее.