При этом в регионе станет прохладнее.

Ижевск. Удмуртия. Первые дни августа в Удмуртии будут дождливыми. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В выходные в республике сохранятся дожди. В ночь на 2 августа ожидаются ливни, в отдельных районах возможны грозы, при грозах порывистый ветер.

При этом в регионе станет прохладнее: днем всего до +17, +22 градусов по Цельсию.

В начале следующей недели также ожидаются кратковременные дожди и грозы, но немного потеплеет: до +20, +25 градусов.