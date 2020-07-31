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Первые дни августа в Удмуртии будут дождливыми

13:55, 31 июля, 2020
Ксения Чернова
Первые дни августа в Удмуртии будут дождливыми
13:55, 31 июля, 2020
Ксения Чернова
204
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: Pixabay
204
0

При этом в регионе станет прохладнее.

Ижевск. Удмуртия. Первые дни августа в Удмуртии будут дождливыми. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В выходные в республике сохранятся дожди. В ночь на 2 августа ожидаются ливни, в отдельных районах возможны грозы, при грозах порывистый ветер.

При этом в регионе станет прохладнее: днем всего до +17, +22 градусов по Цельсию.

В начале следующей недели также ожидаются кратковременные дожди и грозы, но немного потеплеет: до +20, +25 градусов.

13:55, 31 июля, 2020
Ксения Чернова
204
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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