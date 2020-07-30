Жителей Ижевска пригласили сняться в массовых сценах фильма-катастрофы

Лента основана на реальных событиях.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают сняться в фильме-катастрофе «Одна». Об этом сообщается в группе фильма в соцсети «Вконтакте».

Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1981 году. В основе сюжета лежит история Ларисы Савицкой, выжившей после столкновения на высоте 5200 м. двух самолетов. Девушка упала в тайгу, рядом с ней в кресле лежал мертвый муж. Спасатели нашли женщину через два дня.

Для массовых сцен приглашают мужчин и женщин, проживающих в Ижевске или Чайковском.

Девушки должны иметь натуральный цвет волос длиной минимум до плеч, ограничений по возрасту нет.

Мужчины должны быть старше 18 лет и с удлиненной стрижкой.

Съемки фильма пройдут 11 августа в Ижевске.