В нем примут участие 8 девушек.

Ижевск. Удмуртия. Финал конкурса «Татар Кызы-2020» состоится в Ижевске 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

В финале перед жюри выступят 8 девушек, которые прошли несколько отборочных этапов. Участницы будут состязаться друг с другом не только в красоте, грации, обаянии, но и в знании родного языка, культуры и обычаев. Победительниц конкурса ждут ценные призы.

Также в этом году впервые проводится конкурс среди малышей «Нэни Асылташ» — «Драгоценный камушек». За титул победительницы будут бороться шесть девочек.

Напомним, финальные этапы конкурсов, намеченные на начало апреля, пришлось перенести из-за ограничительных мер.

Мероприятие пройдет на сцене семейного кафе-парка «Теремок». Начало - в 18:00.