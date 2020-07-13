Количество безработных в Удмуртии выросло почти на 6 000 за месяц

В июле зарегистрировано более 26 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Количество безработных в Удмуртии выросло почти на 6 тыс. за месяц. Как сообщает пресс-служба министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, на 1 июля в регионе официально зарегистрировано 26 026 безработных.

При этом на начало июня в республике числился 20 431 безработный. Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртской Республике на 1 июля 2020 года составил 3,42 % от экономически активного населения. Месяцем ранее этот показатель был равен 2,68%.

Ниже среднереспубликанского уровень безработицы оказался в Воткинске (1,98%), Глазове (2,43%), Можге (3,24%), а также в Увинском (2,20%), Якшур-Бодьинском (2,73%), Балезинском (2,65%), Вавожском (2,66%), Малопургинском (2,97%), Селтинском (2,85%), Игринском (2,76%), Красногорском (3,03%) и в Дебесском (2,27%) районах.

С начала года в республике снизился спрос на новых сотрудников. При этом на рынке труда традиционно востребованными остаются водители, продавцы, электрогазосварщики, повара, дворники и другие профессии.