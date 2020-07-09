Встреча со спортсменом Иваном Черезовым пройдет в парке Ижевска

Всех желающих приглашают в 18:30 9 июля.





Ижевск. Удмуртия. Встреча со спортсменом Иваном Черезовым пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Встретиться с трехкратным чемпионом мира сможет любой желающий в четверг, 9 июля, в парке Кирова. Начало запланировано на 18:30.

«Встречаемся на фан-зоне. Готовьте вопросы! Ждем всех любителей биатлона и, кстати, триатлона», — добавили в сообщении.

Отметим, что Иван Черезов — российский биатлонист, трехкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.