Глава Удмуртии о снятии режима самоизоляции: 12 мая этого не произойдет

В случае игнорирования требований нормативных актов власти будут вынуждены продлить ограничительные мероприятия.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пока не планируют снимать режим самоизоляции. Об этом в прямом эфире сообщил глава республики Александр Бречалов.
«Сейчас мы с командой отрабатываем все ограничения, которые будут вводиться для определенных категорий граждан, но и постепенное снятие ограничительных мер, в том числе и режима самоизоляции. Сразу скажу, что 12 мая этого не произойдет», - пояснил глава.
Так, он выразил недовольство по соблюдению жителями Удмуртии масочного режима. «Хочу обратиться к гражданам, которые хотят поспорить, что наши постановления, нормативные акты не имеют юридической силы. На здоровье, но мы тогда будем вынуждены на более долгий срок продлять ограничительные меры», - добавил Александр Бречалов.
В связи с этим, власти отказались открывать магазины непродовольственных товаров.
С 12 мая вернуться к работе разрешат рынкам, на которых продают товары для сада и огорода, обрабатывающим производствам и ряду других сфер.
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Начнем по порядку. Кому необходимо 14 дней находиться дома - на карантине? Самоизолироваться на 14 дней дома обязаны все, кто вернулся из-за границы и из любого региона России. Две недели соответствуют инкубационному периоду коронавируса, то есть времени, когда болезнь может проявиться. Такая изоляция называется карантином.