Глава Удмуртии о снятии режима самоизоляции: 12 мая этого не произойдет

В случае игнорирования требований нормативных актов власти будут вынуждены продлить ограничительные мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пока не планируют снимать режим самоизоляции. Об этом в прямом эфире сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Сейчас мы с командой отрабатываем все ограничения, которые будут вводиться для определенных категорий граждан, но и постепенное снятие ограничительных мер, в том числе и режима самоизоляции. Сразу скажу, что 12 мая этого не произойдет», - пояснил глава.

Так, он выразил недовольство по соблюдению жителями Удмуртии масочного режима. «Хочу обратиться к гражданам, которые хотят поспорить, что наши постановления, нормативные акты не имеют юридической силы. На здоровье, но мы тогда будем вынуждены на более долгий срок продлять ограничительные меры», - добавил Александр Бречалов.

В связи с этим, власти отказались открывать магазины непродовольственных товаров.

С 12 мая вернуться к работе разрешат рынкам, на которых продают товары для сада и огорода, обрабатывающим производствам и ряду других сфер.

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Сусанин / FAQ: самые важные вопросы о самоизоляции в Удмуртии - Статьи В Удмуртии ввели режим самоизоляции для всех возрастов. Об этом 31 марта объявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. И пока выходить из дома можно только в определенных случаях, мы отвечаем на главные вопросы о режиме. 1. Кто и как будет следить за соблюдением режима? Будут ли какие-то санкции?