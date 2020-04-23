  • $ 74.72 ↓
  • € 80.25 ↓

Акция «Герои-медики» в Удмуртии, конец эпидемии гриппа в России и отмена «Бессмертного полка» в Берлине: что произошло минувшей ночью

08:05, 23 апреля, 2020
Ксения Чернова
Акция «Герои-медики» в Удмуртии, конец эпидемии гриппа в России и отмена «Бессмертного полка» в Берлине: что произошло минувшей ночью
08:05, 23 апреля, 2020
Ксения Чернова
1557
0
#медицина\n#интернет\n#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#торговля\n#Германия\n#Удмуртия\n#память\n#грипп
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1557
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро четверга, 23 апреля, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Медики-герои:

В Удмуртии стартовала акция «Герои-медики». Фотографии медработников появились на рекламных щитах и остановочных павильонах на крупнейших улицах Ижевска, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Кроме того, акция благодарности врачам стартовала и среди школьников Удмуртии несколько дней назад. Сейчас уже поступило уже более 1200 работ, которые украсят гостиничные холлы, где будут проживать медицинские работники.

Еще одну акцию планируют провести Счастливый город BershaCity и Центр клубов «Синтез». Принять участие сможет каждый желающий.

Для этого нужно написать в комментариях «Я хочу поддержать медиков!» и выполнить задание, которое придел в личные сообщения от организаторов.

С эпидемией справились:

Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России закончилась. По данным Газеты, об этом сообщает сайт Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.

За период с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ уменьшился до 321 случая на 100 тыс. населения. При этом на неделе ранее было зафиксировано 406 случаев.

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом «заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах».

Экономия:

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь. Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, пишет «РГ» со ссылкой на международный центр Romir.

Большинство жителей предпочитают тратить деньги в небольших магазинах возле дома, онлайн же покупают преимущественно еду.

Отмена шествия:

В Берлине из-за введённых властями Германии ограничений в связи со вспышкой коронавирусной инфекции было отменено шествие «Бессмертного полка», пишет Life.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По словам организаторов, перенести акцию на другой день нельзя. Сейчас активисты ищут способ провести мероприятия в онлайн-режиме.

08:05, 23 апреля, 2020
Ксения Чернова
1557
0
#медицина\n#интернет\n#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#торговля\n#Германия\n#Удмуртия\n#память\n#грипп

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Удмуртии: на дачи можно выезжать при наличии правоустанавливающих документов

11:50, 20 апреля, 2020
9830

Еще 30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

9004
16:25, 18 апреля, 2020

Несколько десятков приехавших из Москвы и Московской области выявили в пробке на Сарапульском тракте в Ижевске

8294
13:20, 20 апреля, 2020

В Сарапуле появился первый зараженный коронавирусом

6093
20:58, 18 апреля, 2020

Глава Удмуртии анонсировал расширение списка возобновляющих работу отраслей

6038
16:58, 21 апреля, 2020

В России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом

14:14, 19 апреля, 2020
2780

Очагом распространения коронавируса в Набережных Челнах оказалась кондитерская фабрика

2362
16:53, 21 апреля, 2020

Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

1950
18:24, 22 апреля, 2020

Молодёжь Екатеринбурга устроила тайную вечеринку во время самоизоляции

1864
12:10, 19 апреля, 2020

«Яндекс» предложил россиянам бесплатно провериться на коронавирус

1786
11:34, 22 апреля, 2020

Глава ВОЗ предупредил, что основная битва с COVID-19 еще впереди

12:21, 21 апреля, 2020
2061

В Турции от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина

2037
10:00, 19 апреля, 2020

Матчи Лиги чемпионов могут возобновиться 7 августа

1963
12:00, 19 апреля, 2020

Протесты с требованиями отмены карантина прошли в США

1787
16:50, 19 апреля, 2020

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

1619
16:00, 18 апреля, 2020

Лонгриды

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020