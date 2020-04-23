Акция «Герои-медики» в Удмуртии, конец эпидемии гриппа в России и отмена «Бессмертного полка» в Берлине: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро четверга, 23 апреля, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Медики-герои:

В Удмуртии стартовала акция «Герои-медики». Фотографии медработников появились на рекламных щитах и остановочных павильонах на крупнейших улицах Ижевска, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Кроме того, акция благодарности врачам стартовала и среди школьников Удмуртии несколько дней назад. Сейчас уже поступило уже более 1200 работ, которые украсят гостиничные холлы, где будут проживать медицинские работники.

Еще одну акцию планируют провести Счастливый город BershaCity и Центр клубов «Синтез». Принять участие сможет каждый желающий.

Для этого нужно написать в комментариях «Я хочу поддержать медиков!» и выполнить задание, которое придел в личные сообщения от организаторов.

С эпидемией справились:

Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России закончилась. По данным Газеты, об этом сообщает сайт Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.

За период с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ уменьшился до 321 случая на 100 тыс. населения. При этом на неделе ранее было зафиксировано 406 случаев.

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом «заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах».

Экономия:

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь. Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, пишет «РГ» со ссылкой на международный центр Romir.

Большинство жителей предпочитают тратить деньги в небольших магазинах возле дома, онлайн же покупают преимущественно еду.

Отмена шествия:

В Берлине из-за введённых властями Германии ограничений в связи со вспышкой коронавирусной инфекции было отменено шествие «Бессмертного полка», пишет Life.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По словам организаторов, перенести акцию на другой день нельзя. Сейчас активисты ищут способ провести мероприятия в онлайн-режиме.