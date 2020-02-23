Глава Ижевска пожаловался на таксистов, ездящих по пешеходной части Центральной площади

Он попросил водителей не делать так.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по пешеходной части Центральной площади города. Олег Бекмеметьев разместил на своей странице в ВКонтакте видео, на котором виден почищенный тротуар от улицы Наговицына через северный сквер к площади.

По словам мэра, по этому тротуару к ДК «Металлург» ездят таксисты, которые забирают горожан из ночного клуба.

«Очень хотелось бы, чтобы меня услышали те, кто заказывает такси в ДК «Металлург», и кто приезжает сюда за своими клиентами: пожалуйста, не заезжайте сюда, это пешеходная часть территории Центральной площади. Берегите то, что стоит немалых денег. В противном случае нам придется прибегать к каким-то радикальным мерам запретительного характера, но это тоже нехорошо, это неправильно. Надеюсь, вы услышите меня, спасибо», - сказала Бекмеметьев.

Напомним, что осенью 2019 года Центральную площадь уже закрыли для любителей экстремальных видов спорта, которые начали портить плитку, парапеты и скамейки.