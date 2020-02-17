В Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1171 женщина

Например, мужчин старше 70 лет в два раза меньше, чем их ровесниц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на каждую 1000 мужчин приходится 1171 женщина. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Удмуртстатом в преддверии Дня защитника Отечества.

На начало 2019 года в Удмуртской Республике проживало 694,3 тыс. мужчин, почти две трети из них – в городах. Представители «сильного» пола составляют 46% населения. При этом в числе несовершеннолетних мальчиков больше, чем девочек, а вот в возрастных группах старше 18 лет начинается численное превосходство женщин над мужчинами. Мужчин старше 70 лет в два раза меньше, чем их ровесниц, а после 85 лет женщин почти в пять раз больше, чем их ровесников.

Средний возраст мужчин в Удмуртии составляет 36 лет, а ожидаемая продолжительность жизни – 66,5 года, что на 12 лет меньше, чем тот же показатель для женщин.