Предпремьерный показ фильма «Калашников» прошел в Ижевске

Широкой аудитории кинокартину о прославленном оружейнике покажут 20 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл предпремьерный показ фильма-биографии «Калашников». Картину зрителям в субботу, 15 февраля, представил режиссёр фильма Константин Буслов.

«Самым важным для меня было рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте и очень хотел сделать оружие, которое бы защищало его и его собратьев. Про это я снимал кино. Про его путь, сомнения, комплексы, любовь. Про то, что этот путь Михаила Тимофеевича был не простой», — рассказал после показа Буслов.

Фильм охватывает собой события с 1941 по 1949 годы. Повествование начинается ранением танкиста Михаила Калашникова в бою, последующая госпитализация и отправка в тыл. Где он и приступил к созданию своего прославленного оружия. Режиссёр напомнил, что картина является художественным фильмом, в ней допущены незначительные отступления от реальных событий присутствует незначительный же вымысел.

Среди посмотревших фильм в Ижевске оказался и конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин, который отметил, что основная линия повествования соответствует действительности.

«Как рождался этот автомат, это очень реально показано в этом фильме. И в этом фильме показано то, что... к нему шли люди, ему же помогали. Пришли простые рабочие после ремонта паровозов заниматься его творчеством», — вспоминая о Калашникове, отметил Владимир Александрович.

Многие зрители после просмотра, делясь впечатлениями, отмечали, что удивлены отсутствием в биографической картине периода жизни и творчества М. Т. Калашникова в Ижевске. Однако Константин Буслов ответил, что и не ставил перед собой такой задачи. Режиссёр также заявил, что не планирует снимать новый фильм о периоде жизни человека-легенды в Удмуртии.

«Таких мыслей нет точно. История изначально задумывалась до получения Сталинской премии за изобретение Михаилом Тимофеевичем АК-47. Может, кто-то и снимет сериал или кино про ижевский период. Но у меня такого в планах пока нет. Если говорить про кино, то эта история заканчивается именно здесь для меня. Дальше пошли уже все производные», — сказал режиссёр.

Напомним, в сентябре 2019 года вместе с Константином Бусловым в Ижевске приезжал продюсер фильма Сергей Бодров-старший.