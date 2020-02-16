  • $ 63.45 ↓
  • € 68.77 ↓

Предпремьерный показ фильма «Калашников» прошел в Ижевске

18:51, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Предпремьерный показ фильма «Калашников» прошел в Ижевске
18:51, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
157
0
#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#кино\n#Удмуртия
Фото: Кадр из видео (Официальный трейлер)
157
0

Широкой аудитории кинокартину о прославленном оружейнике покажут 20 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл предпремьерный показ фильма-биографии «Калашников». Картину зрителям в субботу, 15 февраля, представил режиссёр фильма Константин Буслов.

«Самым важным для меня было рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте и очень хотел сделать оружие, которое бы защищало его и его собратьев. Про это я снимал кино. Про его путь, сомнения, комплексы, любовь. Про то, что этот путь Михаила Тимофеевича был не простой», — рассказал после показа Буслов.

Фильм охватывает собой события с 1941 по 1949 годы. Повествование начинается ранением танкиста Михаила Калашникова в бою, последующая госпитализация и отправка в тыл. Где он и приступил к созданию своего прославленного оружия. Режиссёр напомнил, что картина является художественным фильмом, в ней допущены незначительные отступления от реальных событий присутствует незначительный же вымысел.

Среди посмотревших фильм в Ижевске оказался и конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин, который отметил, что основная линия повествования соответствует действительности.

«Как рождался этот автомат, это очень реально показано в этом фильме. И в этом фильме показано то, что... к нему шли люди, ему же помогали. Пришли простые рабочие после ремонта паровозов  заниматься его творчеством», — вспоминая о Калашникове, отметил Владимир Александрович.

Многие зрители после просмотра, делясь впечатлениями, отмечали, что удивлены отсутствием в биографической картине периода жизни и творчества М. Т. Калашникова в Ижевске. Однако Константин Буслов ответил, что и не ставил перед собой такой задачи. Режиссёр также заявил, что не планирует снимать новый фильм о периоде жизни человека-легенды в Удмуртии.

«Таких мыслей нет точно. История изначально задумывалась до получения Сталинской премии за изобретение Михаилом Тимофеевичем АК-47. Может, кто-то и снимет сериал или кино про ижевский период. Но у меня такого в планах пока нет. Если говорить про кино, то эта история заканчивается именно здесь для меня. Дальше пошли уже все производные», — сказал режиссёр.

Напомним, в сентябре 2019 года вместе с Константином Бусловым в Ижевске приезжал продюсер фильма Сергей Бодров-старший.

18:51, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
157
0
#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#кино\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Следователи рассказали о подробностях убийства пропавшей в Можге девушки

13:00, 11 февраля, 2020
4810

Пропавшую в Можге девушку нашли убитой

3849
15:18, 10 февраля, 2020

Житель Ижевска выиграл в лотерею более 9 млн рублей

3733
15:55, 12 февраля, 2020

На Первом канале узнали, что Удмуртия – родина пельменей

3141
09:00, 14 февраля, 2020

В Удмуртии задержали трех сутенеров, которые вовлекали в занятие проституцией подростков

2992
10:00, 10 февраля, 2020

Певица МакSим может уйти со сцены из-за последствий травм

18:20, 10 февраля, 2020
1332

ЦБ собирается продать государству Сбербанк

1274
18:10, 11 февраля, 2020

Петербурженку с симптомами коронавируса оштрафуют за побег из-под карантина

1194
17:48, 12 февраля, 2020

Россиянам могут дать скидки на оплату услуг ЖКХ

1178
12:09, 13 февраля, 2020

ГИБДД будет изымать поддельные документы о техосмотре

1157
13:10, 12 февраля, 2020

Ученые предположили, что коронавирус может существовать вне организма 9 дней

11:23, 14 февраля, 2020
3763

Музыкант Тилль Линдеманн назвал свой новый проект русским матерным словом

1348
10:50

Двое детей из России скончались после столкновения катеров в Таиланде

1116
10:52, 10 февраля, 2020

До 10 человек выросло число жертв беспорядков в Казахстане

1100
10:57, 09 февраля, 2020

Внук Назарбаева обратился к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище

1065
10:56, 13 февраля, 2020

Лонгриды

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019