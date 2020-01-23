Председатель комитета по делам ЗАГС в Удмуртии рассказала о причинах отказа от выдачи свидетельств о рождении в роддомах

По словам Людмилы Поповой, заказать свидетельство о рождении можно через портал госуслуг, его привезут в роддом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уже больше года не выдают свидетельство о рождении ребенка непосредственно в роддомах. Практику внедрили осенью 2015 года, однако от нее пришлось отказаться из-за смены информационной системы. Об этом в эфире программы «Экспертное мнение» на телеканале «Моя Удмуртия» сообщила председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве республики Людмила Попова.

«У нас эта практика существовала достаточно серьезная до 1 октября 2018 года. Была возможность передать компьютеры в роддом, где можно было или через региональный портал или через единый портал <…> подать заявление, все сканы документов, которые необходимы для регистрации», - рассказала Попова. Но с 1 октября 2018 года органы ЗАГС по всей стране перешли на новую информационную систему, которую курирует ФНС. Она предполагает большое количество требований, в том числе, по вопросам безопасности.

При этом, по словам Людмилы Поповой, документ всё же можно получить в роддоме. «Сами женщины могут самостоятельно через единый портал государственных услуг подать заявление, которое падает в эту систему, и органы ЗАГС уже могут изготовить документ, и по желанию мамочки выехать и вручить его уже в роддоме» - сообщила председатель комитета по делам ЗАГС.