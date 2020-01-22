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Обманувший 42 человек житель Ижевска, обнаружение убитых мирных жителей под Псковом и распространение нового вируса из Китая: что произошло минувшей ночью

08:16, 22 января, 2020
Юрий Абашев
Обманувший 42 человек житель Ижевска, обнаружение убитых мирных жителей под Псковом и распространение нового вируса из Китая: что произошло минувшей ночью
08:16, 22 января, 2020
Юрий Абашев
330
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#Ижевск\n#США\n#Великая Отечественная Война\n#Красноярск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#раскол\n#вирус
Фото: союзженскихсил.рф
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем новый день традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Обманул сибиряков

Житель Удмуртии обманом получил от 42 красноярцев более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлено, что 40-летний мужчина оформлял SIM-карты на третьи лица, звонил с них людям и представлялся их родственником. В ходе разговора злоумышленник говорил, что если они не перешлют ему деньги, то в отношении их родного заведут уголовное дело за ДТП с наездом на ребёнка.

Обманом мошеннику удалось получить с 42 человек более 1,7 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Братская могила

Члены поискового отряда «Поиск-97» обнаружили под Псковом останки мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Братская могила обнаружена в Пыталовском районе Псковской области. Целью поисковиков изначально были захоронения двух советских бойцов, места которых у заброшенной деревни Каменка подсказал лесник.

В указанном месте действительно удалось найти могилу связиста, погибшего в 1944 году, однако во время раскопа стенка ямы осыпалась, обнажив захоронение мирных жителей. По останкам удалось определить, что среди убитых были несколько подростков и мать с младенцем. Всего поисковики насчитали 10 человек.

«Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей», - рассказал командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

После проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий останки бойца и мирных жителей будут перезахоронены.

Вирус распространяется

В США впервые диагностировали случай заражения коронавирусом, который унёс жизни уже 6 человек в Китае. Об этом сообщают «Ведомости».

Вирус обнаружен у пассажира, прибывшего в Сиэтл. Пока неизвестно при каких обстоятельствах он заразился и с кем успел вступить в контакт на территории США. Заболевший недавно вернулся из Китая.

Пациент проходит лечение в городе Эвертт, недалеко от Сиэтла. Его состояние оценивается как хорошее.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке неизвестного типа коронавируса 31 декабря. Заболело более 300 человек, шестеро из них уже скончались. В данный момент вирус распространяется по Юго-Восточной Азии. В Китае подтвердили, что новый штамм передаётся от человека к человеку.

08:16, 22 января, 2020
Юрий Абашев
330
0
#Ижевск\n#США\n#Великая Отечественная Война\n#Красноярск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#раскол\n#вирус

 

 

 


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