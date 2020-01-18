Еще в ряде районов Удмуртии решили отказаться от купелей из-за тонкого льда

Лед на ижевском пруду позволил оборудовать прорубь для Крещенских купаний.

Ижевск. Удмуртия. Еще в нескольких районах Удмуртии решили отказаться от купелей для Крещенских купаний. Причиной стала погода, из-за которой лед стал опасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Купелей в этом году не будет на водоемах в селе Ягул, Бураново, Яган-Докья, на пруду в селе Карсовай и пруду Большесазановском в муниципальном образовании «Люкское» Балезинского района.

В Воткинском районе от проруби отказались в деревне Большая Кивара на Нахаловском пруду, в Киясовском районе – на святом источнике в МО «Первомайский».

Напомним, по тем же причинам купания отменили в Глазове, в Нечкино и на пруду в Варзи-Ятчи.

В Ижевске купель традиционно обустроили на городском пруду. Толщина льда на водоеме составляет 45 см.