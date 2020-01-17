Более 130 кг продуктов забраковал Роспотребнадзор по Удмуртии в магазинах «Магнит»

Проверки прошли в 17 магазинах.

Ижевск. Удмуртия. В сети магазинах «Магнит» прошла проверка Роспотребнадзора по Удмуртии, в ходе которой забраковали более 130 кг продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка коснулась 17 магазинов в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле, Можге и нескольких районах республики. Специалисты выявили нарушения санитарного и технического законодательств.

За несоблюдение условий хранения, истечения срока годности и отсутствие маркировки забраковано более 130 кг пищевой продукции: 82 кг фруктов и овощей, по 12 кг рыбной и кондитерской продукции, 10 кг мяса, 9 кг выпечки и 5 кг молочных продуктов.

По результатам проверки заведено 23 административных протокола. На сегодняшний день рассмотрено и вынесено 11 постановлений об административном нарушении на сумму более 200 тысяч рублей.