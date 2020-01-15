Осужденные исправительных колоний Удмуртии создают снежные скульптуры

Победителей ждет награда.

Ижевск. Удмуртия. Осужденные исправительных колоний Удмуртии и содержащиеся в СИЗО соревнуются в конкурсе на лучшую скульптуру, выполненную изо льда и снега. Тема посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по республике.

В творческом состязании участвуют группы по 2-5 человек от отряда. К конкурсу осужденные и подследственные готовились в библиотеке, черпали знания о войне из книг. После этого, вооружившись мастерками, шпателями и краской, приступили к созданию скульптур.

По итогу все участники конкурса будут поощрены, победителей наградят призом.