Индексация не коснется работающих пенсионеров.

Ижевск. Удмуртия. Страховые пенсии увеличились в Удмуртии с 1 января 2020 года. Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Удмуртской Республике.

Страховые пенсии вырастут на 6,6%. Стоимость пенсионного коэффициента в новом году составит 93 рубля, размер фиксированной выплаты – 5 686,2 рубля в месяц.

Индексация не коснется работающих пенсионеров.

«После завершения трудовой деятельности со следующего месяца после увольнения они начнут получать пенсию в актуализированном размере с учетом всех пропущенных индексаций», - говорится в сообщении.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысятся с 1 апреля 2020 года.