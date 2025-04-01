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Более 40 000 жителям Удмуртии проиндексировали пенсии в апреле

10:40, 01 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Более 40 000 жителям Удмуртии проиндексировали пенсии в апреле
10:40, 01 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
155
0
#Удмуртия\n#пенсии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Повышение коснулось инвалидов, военных, пожилых без необходимого трудового стажа и других категорий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля проиндексировали пенсии по государственному обеспечению на 14,75%. Повышение затронуло 44 тыс. жителей республики, включая тех, кто получает социальную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Удмуртии.

Отмечается, что соцпенсия назначается жителям без страхового стажа. В число таких граждан входят — дети с инвалидностью и потерявшие кормильца, инвалиды с детства и инвалиды от общего заболевания, а также пожилые люди, которым не хватает стажа для получения страховой пенсии по старости.

Среди получателей пенсии по гособеспечению — военные, проходившие службу по призыву, пострадавшие от радиационных катастроф граждане, участники Великой Отечественной войны и другие.

Напомним, в феврале на 9,5% проиндексировали соцвыплаты.

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10:40, 01 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
155
0
#Удмуртия\n#пенсии