Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля проиндексировали пенсии по государственному обеспечению на 14,75%. Повышение затронуло 44 тыс. жителей республики, включая тех, кто получает социальную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Удмуртии.

Отмечается, что соцпенсия назначается жителям без страхового стажа. В число таких граждан входят — дети с инвалидностью и потерявшие кормильца, инвалиды с детства и инвалиды от общего заболевания, а также пожилые люди, которым не хватает стажа для получения страховой пенсии по старости.

Среди получателей пенсии по гособеспечению — военные, проходившие службу по призыву, пострадавшие от радиационных катастроф граждане, участники Великой Отечественной войны и другие.

Напомним, в феврале на 9,5% проиндексировали соцвыплаты.