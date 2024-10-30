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В Ижевске начальника отделения связи подозревают в присвоении средств для выплаты пенсий

16:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начальника отделения связи подозревают в присвоении средств для выплаты пенсий
16:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#присвоение\n#пенсии
Источник фото: ИА «Сусанин»
171
0

Нанесён вред в размере 150 тысяч рублей. 

Ижевск. Удмуртия. В присвоении средств на выплаты пенсий граждан подозревается начальник отделения связи в Ижевске. Установлено шесть фактов преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии. 

Следствием установлено, что подозреваемая, пользуясь служебным положением, присваивала вверенные ей деньги, которые предназначались для выплаты пенсий. В общей сложности было похищено 150 тысяч рублей, деньги женщина тратила на личные нужды. 

С подозреваемой взята подписка о невыезде. 

16:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#присвоение\n#пенсии