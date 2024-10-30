В Ижевске начальника отделения связи подозревают в присвоении средств для выплаты пенсий

Ижевск. Удмуртия. В присвоении средств на выплаты пенсий граждан подозревается начальник отделения связи в Ижевске. Установлено шесть фактов преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствием установлено, что подозреваемая, пользуясь служебным положением, присваивала вверенные ей деньги, которые предназначались для выплаты пенсий. В общей сложности было похищено 150 тысяч рублей, деньги женщина тратила на личные нужды.

С подозреваемой взята подписка о невыезде.