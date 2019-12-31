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Новый год можно будет встретить на Центральной площади Ижевска

15:00, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
Новый год можно будет встретить на Центральной площади Ижевска
15:00, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#Новый год\n#праздники
Фото: ИА Сусанин
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На фасаде здания правительства трижды за вечер покажут световое шоу.

Ижевск. Удмуртия. Новый год можно будет провести на Центральной площади Ижевска. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в праздничный вечер на фасаде здания правительства Удмуртии можно будет трижды увидеть световое шоу. Оно начнется в 20:00, 22:00 и 00:05.

Сама же праздничная программа и концерт начнутся в 20:05. Горожанам предложат вспомнить фрагменты новогодних мультфильмов и кинолент.

За 15 минут до полуночи на главной сцене покажут новогодние поздравление главы Удмуртии Александра Бречалова и президента России Владимира Путина. После этого будет фейерверк, а второй прогремит в 01:00 над акваторией Ижевского пруда.

С 01:00 до 03:00 на площади пройдет дискотека, конкурсы от проекта «Эктоника», театрализованный концерт.

Напомним, что 31 декабря общественный транспорт в Ижевске будет работать по расписанию субботы, при этом проезд в трамваях и троллейбусах с полуночи до 03:30 будет бесплатным.для личного транспорта с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января закроют участок улицы Пушкинской от Красногеройской до переулка Широкого.

15:00, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
336
0
#Ижевск\n#Новый год\n#праздники

 

 

 


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