Новый год можно будет встретить на Центральной площади Ижевска

На фасаде здания правительства трижды за вечер покажут световое шоу.

Ижевск. Удмуртия. Новый год можно будет провести на Центральной площади Ижевска. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в праздничный вечер на фасаде здания правительства Удмуртии можно будет трижды увидеть световое шоу. Оно начнется в 20:00, 22:00 и 00:05.

Сама же праздничная программа и концерт начнутся в 20:05. Горожанам предложат вспомнить фрагменты новогодних мультфильмов и кинолент.

За 15 минут до полуночи на главной сцене покажут новогодние поздравление главы Удмуртии Александра Бречалова и президента России Владимира Путина. После этого будет фейерверк, а второй прогремит в 01:00 над акваторией Ижевского пруда.

С 01:00 до 03:00 на площади пройдет дискотека, конкурсы от проекта «Эктоника», театрализованный концерт.

Напомним, что 31 декабря общественный транспорт в Ижевске будет работать по расписанию субботы, при этом проезд в трамваях и троллейбусах с полуночи до 03:30 будет бесплатным.для личного транспорта с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января закроют участок улицы Пушкинской от Красногеройской до переулка Широкого.