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Выбирайте пути объезда: в Удмуртии в праздничные дни ограничат движение транспорта

09:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
Выбирайте пути объезда: в Удмуртии в праздничные дни ограничат движение транспорта
09:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
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#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Игра\n#Балезино\n#Новый год\n#Удмуртия
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Водителям советуют быть внимательными.

Ижевск. Удмуртия. В населенных пунктах Удмуртии в праздничные дни ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В Ижевске, например, с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января будет закрыта для личного и большегрузного транспорта улица Пушкинская на участке от переулка Широкого до улицы Красногеройской. С 1 по 7 января движение на этом участке будут ограничивать ежедневно с 19:00 до 21:00. Общественного транспорта ограничения не коснутся.

В канун Нового года, 31 декабря, в Кизнере с 19:00 до 23:00 для транспорта будет недоступна улица Карла Маркса; в Игре с 19:00 до 23:30 нельзя будет проехать по улице Советской на участке от улицы Милиционной до улицы Победы.

В Балезино с 01:00 до 03:00 1 января закрыта будет улица Железнодорожная. Водителям советуют быть внимательными и выбирать пути объезда.

09:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
155
0
#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Игра\n#Балезино\n#Новый год\n#Удмуртия

 

 

 


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