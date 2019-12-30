Выбирайте пути объезда: в Удмуртии в праздничные дни ограничат движение транспорта

Водителям советуют быть внимательными.

Ижевск. Удмуртия. В населенных пунктах Удмуртии в праздничные дни ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В Ижевске, например, с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января будет закрыта для личного и большегрузного транспорта улица Пушкинская на участке от переулка Широкого до улицы Красногеройской. С 1 по 7 января движение на этом участке будут ограничивать ежедневно с 19:00 до 21:00. Общественного транспорта ограничения не коснутся.

В канун Нового года, 31 декабря, в Кизнере с 19:00 до 23:00 для транспорта будет недоступна улица Карла Маркса; в Игре с 19:00 до 23:30 нельзя будет проехать по улице Советской на участке от улицы Милиционной до улицы Победы.

В Балезино с 01:00 до 03:00 1 января закрыта будет улица Железнодорожная. Водителям советуют быть внимательными и выбирать пути объезда.