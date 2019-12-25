В новогоднюю ночь проезд на трамвае и троллейбусе в Ижевске будет бесплатным

Также 1 января будет ограничено движение транспорта по улице Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. Проезд на трамвае и троллейбусе в Ижевске первого января с 00:00 до 03:30 будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба города.

Кроме того, в новогоднюю ночь по улице Пушкинской на участке от переулка Широкого до улицы Красногеройской ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать с 20:00 31 декабря до 03:00 первого января.

Общественный электротранспорт будет курсировать в новогоднюю ночь по субботнему расписанию. 1 января в первой половине дня на всех маршрутах трамвая и троллейбуса увеличат интервалы. Трамвайные маршруты №№ 7, 9, 12, а также троллейбусный маршрут № 14 начнут работать с 11:00.

Ограничение движения для личных авто по улице Пушкинской планируется также ввести с 1 по 7 января с 19:00 до 20:00. В это время на Центральной площади будут гуляния, концерты. Общественный транспорт будет ходить по обычным маршрутам.